Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), devlet ve vakıf üniversiteleri arasında öğrenci sayıları dikkate alındığında en fazla TÜBİTAK Öğrenci Projesi desteği kazanan üniversite oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, NNYÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 31 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alındığında, geçen yıl aynı dönemde vakıf üniversiteleri arasında ikinci sırada yer alan NNYÜ, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında desteklenen projeler açısından bu dönem Türkiye birincisi oldu.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, projeleri kabul edilen öğrencileri ve projelere destek veren danışman öğretim üyelerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi, ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmayı amaçlıyor.