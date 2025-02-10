10 Şubat Dünya Bakliyat Günü’nde, sofralarımızın vazgeçilmezi olan nohut, mercimek ve kuru fasulye Türk mutfaklarında hak ettiği yeri koruyor.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez 2019 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Bakliyat Gününde, bakliyatın beslenmedeki önemine ve gıda güvenliği açısından bakliyatın oynadığı role dikkat çekiliyor. Bakliyatlar, küresel iklim değişikliği çerçevesinde, hayvansal protein kaynaklarına göre daha az su ve enerji gerektirdiği için çevre dostu bir seçenek olarak kabul ediliyor.

Bir kilogram mercimek üretimi için yaklaşık 50 litre su gerekirken, bir kilogram kırmızı et üretimi için yaklaşık 13 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de tarla bitkileri yetiştiriciliğinde ekim alanı ve üretim bakımından ilk sırayı tahıllar alırken, tahılları yemeklik tane baklagiller takip ediyor. Türkiye’de 1 milyon tonun üzerinde bakliyat tüketimi gerçekleşirken; en çok tüketilen bakliyat ise 475 bin tonla nohut oldu. Nohutu 305 bin tonla kuru fasulye, 228 bin tonla kırmızı mercimek ve 35 bin tonla yeşil mercimek izledi.

Bu arada bakliyatların güçlü bir yere sahip olduğu Türkiye pazarında hızlı bir yükseliş sergileyen Hasata markası, tüketicilerin tahıl ve bakliyat ürünleri kategorisini tüketme motivasyonlarına dair yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı. Dünya çapında tarım ürünleri tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren Tiryaki Agro Grubu’nun şirketlerinden Tiryaki Anadolu Holding’e ait Hasata markasının, 2024 yılında yaptırdığı araştırma 500’den fazla kadın tüketiciyi kapsadı.

Türkiye’de bakliyat, makarna ve pirinçten sonra düzenli olarak en fazla tüketilen gıda grubu ve araştırmaya katılan kadınların yüzde 98’i düzenli olarak sofralarında bakliyat ürünlerine yer verdiklerini belirtti. Katılımcıların bakliyat ürünleri ile ilgili beklentilerinde ise yüzde 41’lik oranla lezzetli olması ilk sırada yer aldı. Lezzetli olması kriterini yüzde 19’luk oranla çabuk ve iyi pişmesi, yüzde 13’lük oranla besleyici olması takip etti.