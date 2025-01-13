Akıllı telefon dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Nokia, bir kez daha önemli gelişmeyle gündeme geldi. Bir döneme damga vuran telefon devlerinden Nokia, satışları tamamen durduruldu.İSTANBUL (İGFA) - Nokia'nın marka hakkı 2017 yılında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınmıştı.

Şirket, o günden bu yana özellikle giriş seviyesine hitap eden Nokia markalı Android telefonlar üretiyordu.

nokiamob.net'in aktardığı habere göre, HMD Global, Nokia markalı satışları tamamen durdurdu.

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HMD Global, tüm Nokia markalı akıllı telefonlarının satışını resmen durdururken, şirketin artık kendi markasını taşıyan telefonlarla yoluna devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: igf