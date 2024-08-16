TEMA Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce gönüllüsünün katılımıyla İstanbul’da düzenlediği Saha Koordinasyon Toplantısı’nda bu yıl, ünlü müzisyen ve söz yazarı Norm Ender'i ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - "Yaşamak İçin Yaşatmaya Gönüllüyüz" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 68 ilden, İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları, Genç TEMA Başkanları, genel merkez çalışanları ile TEMA Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık 350 kişi katıldı.

Etkinliğin ilk gününde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Müzik ve Doğa Gönüllülüğü" paneli Norm Ender’in katılımıyla gerçekleşti. Panel, sanatçı için hazırlanan özel bir teşekkür videosunun gösterimiyle başladı. Videoda, Norm Ender'in 2019 yılında İzmir yangınlarının ardından başlattığı "Fidan Challenge" kampanyasının Türkiye genelinde nasıl büyük bir toplumsal harekete dönüştüğü ve İzmir’de 269.028 fidanın toprakla buluşturulmasına katkı sağladığı vurgulandı. Video gösteriminin ardından sahneye davet edilen Norm Ender, büyük alkış aldı.

"DOĞA İÇİN MÜCADELE ETMEK BİR ONUR"

Norm Ender, sahnede TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş ile doğa, gönüllülük ve müziğin birleştirici gücü üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş'ın, "Fidan Challenge" kampanyasının önemini sorması üzerine Norm Ender şu sözleri paylaştı: "Fidan Challenge, İzmir yangınlarının ardından hepimizin içini yakan bir dönemde, doğaya olan borcumuzu hatırlatan bir çağrıydı. Bu kampanya, sadece fidan dikmek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın gücünü göstermesi açısından da çok önemliydi. TEMA Vakfı'nın bu süreçteki desteği için minnettarım."

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın, müziğinde sıkça yer verdiği "mücadele" temasını doğayı koruma açısından nasıl yorumladığına dair yönelttiği soruya ise Norm Ender, "Doğa, insanlık için en büyük mücadele alanlarından biri. Bu nedenle doğa için mücadele etmek, bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir onur. Sanatçılar olarak insanlara ilham vermek ve toplumsal bilinci artırmak görevimiz. Bu yüzden, müziğimde her zaman mücadele temasını ön planda tutmaya çalışıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Etkinlik, Norm Ender’in sahnede "Parla" marşını gönüllülerle birlikte söylemesiyle devam etti. Katılımcılar, kırmızı ve beyaz kıyafetleriyle Türk bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik etti. Salonun her köşesinden yükselen coşku dolu sesler, unutulmaz anlar yaşattı.