Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, NTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren ve beraberindeki genç iş insanlarını başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette Başkan Arı’yı yeni görevinden dolayı tebrik eden kurul üyeleri, Arı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nevşehirli genç iş insanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, heyet ile bir süre sohbet etti.

Başkan Arı, ”Hepinizin burada olması, bu şehrin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu ve geleceğe olan inancımızı bir kez daha gösteriyor. Şehrimizin ekonomik dinamizmi ve sosyal dokusu, sizlerin enerjisi, yenilikçi fikirleri ve cesareti sayesinde her geçen gün daha da güçleniyor. Sizlerin başarılı olabilmesi için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz ve sizleri her zaman teşvik edeceğiz.” dedi.