TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin cenaze törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini Doha Eski Havalimanında, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

İsmail Heniyye için cuma namazını müteakip Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cenaze töreni düzenlenecek.

Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.