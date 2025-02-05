Daha önce Ankara'da görev yapan Nur Uludağ, 2024 yılı Mayıs ayında Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne memur olarak atanmıştı.Mehmet ŞENTÜRK /ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, "Çok yakın bir zamanda resmi olarak hizmete girecek olan Kumluca Gençlik Merkezi’ne müdür olarak görevlendirilen öğrencim Nur Uludağ’ı tebrik ederim. Kumluca’ya hayırlı olsun. Çalışkanlığı ile çok başarılı olacağına inancım sonsuz," dedi.

Nur Uludağ ise, "Kumluca Gençlik Merkezi olarak Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Erol Koca yönetiminde, Kumluca ilçemizde yaşayan geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm imkânlarından yararlandırmak ve sportif, sosyal, kültürel faaliyetler ile onlara farklı alanlarda beceriler kazandırmak, hayatları boyunca gelişimlerine katkı sunacak atölye çalışmaları yapmak, il içi ve il dışı tüm organizasyonlara dâhil olmalarını sağlamak ve onları hayata en iyi şekilde hazırlamak tek gayemiz olacak," dedi.