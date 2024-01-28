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Taraftarlar, Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak maç için biletlerini passo.com adresi üzerinden satın alabilirler. Haydi Manisa! Tur için sahaya çıkacak olan takımını yalnız bırakma!

Çeyrek final iddiasını son maçına taşımak isteyen yeşil-beyazlı takımın 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktı.

Potanın Tarzanlarının, FIBA Europe Cup’ta 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da ERA Nymburk ile çeyrek final iddiasını son maça taşımak için oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup M grubu 5’inci maçında evinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk’u ağırlayacak.

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