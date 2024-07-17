Alternatif Bank, ‘Alternatif Yaz’ uygulamasıyla çalışanlarına yaz aylarında büyük bir esneklik sağlayarak, seçecekleri 4 hafta istedikleri yerden çalışma fırsatı sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Bankanın 2022 yılında başlattığı “Alternatif Yaz” uygulamasıyla çalışanlarına sunduğu, Temmuz ve Ağustos aylarında seçeceği 4 hafta boyunca istedikleri yerden çalışma fırsatını bu yaz da devam ettiriyor.

Uygulama ile birlikte Alternatif Banklılar, yazın keyfini sevdikleriyle birlikte çıkarırken aynı zamanda dengeli bir iş-sosyal hayat ritminin huzurunu yaşama fırsatının da sahibi oluyor.

Alternatif Yaz uygulaması ayrıca, sadece İstanbul ile sınırlı kalmıyor, halen hibrit sistemde çalışan tüm genel müdürlük ekipleri Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, iş hayatındaki başarıların, ancak özel hayattaki mutlulukla tamamlandığına inandıklarını belirterek, "Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte her birimiz ailemiz ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmeyi istiyoruz. Hem uzaktan çalışmayı hem de esnek çalışmayı birlikte sunan yeni nesil çalışma modelimiz AlterFlex’in kapsamında hayata geçirdiğimiz ve çok sevilen uygulamamız ‘Alternatif Yaz’ ile çalışanlarımıza bu imkanı sunuyoruz. Alternatif Banklılar yaz aylarında tatil bölgelerinden, ailelerinin yanından ya da diledikleri herhangi bir yerden çalışma özgürlüğüne sahip oluyor. 2022 yılından bu yana devam ettirdiğimiz ‘Alternatif Yaz’ uygulamamız, hem iş süreçlerimizi kesintisiz sürdürmemize hem de çalışanlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmamıza yardımcı oluyor. Yaptığımız değerlendirmelerde yaz aylarında sunduğumuz bu esnekliğin, çalışanlarımızın motivasyonlarını artırarak yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini en üst düzeye çıkardığını gözlemliyoruz” diye konuştu.