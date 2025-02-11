Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne sebep olan facia ile birlikte gözlerin çevrildiği Bursa Uludağ’daki otellerde denetimler soru işareti oluşturdu. Uludağ’da sıklaşan denetimlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bir kaynak, yaptığı açıklamada sürecin nasıl işlediğini detaylı şekilde anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüne yol açan yangın faciasının ardından vatandaşların akıllarında otellerin yangın güvenliklerine ilişkin soru işaretleri oluştu. Yaşanan facia ülke genelinde yangın sistemlerine, özellikle de otellere yönelik denetimleri sorgulattı.

Bu kapsamda Bursa’da yapılan denetimlerin ardından Uludağ 1. Gelişim Bölgesinde faaliyet gösteren Parnassius Uludağ Otel’in, yangın denetimlerinden geçemediği gerekçesiyle Osmangazi Belediyesi tarafından ruhsatının iptal edildiği ancak ruhsat iptalinin, otel yetkilileri tarafından mahkemeye taşındığı ve mahkeme tarafından iptale ilişkin ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verildiği gündeme geldi.

Bolu faciası sonrasında başta Bursa Uludağ ve Türkiye’nin çeşitli kış turizmi merkezlerinde yapılan denetimlerin yürütülme şekli, neleri kapsadığı ve yetki şeması vatandaşlar ve tatilcilerin başlıca gündemi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetkili bir kaynak, konu ile merak edilen soruları Herkes Duysun'a yanıtladı.

“3 BAŞLIK ALTINDA DENETLENİYOR”

Öncelikle denetimlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgiler veren kaynak, 3 başlık altında inceleme yaptıklarını belirtti.

İlk olarak mimari proje açısından değerlendirme yaptıklarını kaydeden yetkili, "Yangın merdivenleri, kaçış yolları, yangın kapıları gibi unsurlar denetleniyor. İkinci olarak yangın algılama ve erken uyarı sistemleri dediğimiz duman dedektörleri, alarm butonları, gaz alarmı butonları gibi sistemlere bakılıyor. Üçüncü olarak ise yangın söndürme tesisat projesi inceleniyor. Bu başlıkta da yangın dolapları, yangın pompaları, yangın hortumları ve söndürme tüpleri gibi unsurları inceliyoruz.” dedi.

“RUHSATIN İPTAL KARARI ONLARA AİT”

Bu başlıklar altında gerçekleştirilen denetimler sonucu eksiklerin yazıldığını, tam olan unsurların ise ‘var’ olarak belirtildiğini dile getiren kaynak, “Bu eksikleri ve eksik olmayanları raporladıktan sonra bu raporları ilçe belediyelerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Uludağ Alan Başkanlığına ve Valiliğe gönderiyoruz. Bu kurumlar raporu değerlendiriliyor. Dolayısıyla ruhsatın iptal kararı onlara ait.” ifadelerini kullandı.

Parnassius Otel’i yaklaşık 1,5 yıl önce de denetlediklerini ve sonucunda eksikleri hem otel yetkililerine hem de ilgili kurumlara bildirdiklerini söyleyen kaynak, “Şimdi de Kartalkaya faciasından sonra Bursa Valiliği'nin talimatı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bilgisi dahilinde tekrar denetim gerçekleştirdik ve tespit edilen eksiklikleri Osmangazi Belediyesi, Bursa Valiliği, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uludağ Alan Başkanlığı olmak üzere 4 birime gönderdik. Biz raporu düzenliyoruz, raporu ilgili kurumlar değerlendiriyor.” diye konuştu.

“KAPATMA YETKİMİZ YOK”

Bu arada ruhsat iptal etme yetkisinin ilgili belediye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde olduğunu kaydeden kaynak, “Biz sadece var olanlara ‘var’, eksik olanlara ‘eksik’ yazıyoruz ve ilgili kurumlara gönderiyoruz. Raporun ardından karar onlarda oluyor. Bizim hiçbir şekilde kapatma yetkimiz yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili belediyeler ruhsatı iptal edebiliyor.” dedi.