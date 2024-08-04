Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi"nin, 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına gönderildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştıracaklarını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili genelgeyi 81 il müdürlüğüne gönderdiklerini açıkladı.

"Kararlıyız, 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız" diyen Bakan Kurum, ortak alandaki otoparklarda kurulacaksa, kurulum için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun yeterli olacağını, ortak alan dışındaki otoparklarda ise kurulum sırasında elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacak ve diğer bölümleri etkilemeyecekse kat malikleri kurulunun kararına gerek olmayacağını söyledi.

Bakan Kurum, ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak istasyonların Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ne uygun olmasının yeterli olacağı ve ticari amaçlı kullanılmayacağı belirtildi.