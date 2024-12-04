Kaybedilen araç plakalarında yenileme işlemleri artık noter yerine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Uygulama 5 Aralık itibariyle başlıyor.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' başlığıyla yayımlanan değişiklikle birlikte kayıp tescil plakalarının yenilenmesinde sistem değişikliğine gidildi.

Hatırlanacağı gibi halihazırda uygulanan sistemde kayıp plaka sahipleri, plakalarını yeniden kullanmak için notere gidip plakanın kayıp olduğunu ve Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemin tamamlandığını beyan etmek zorundaydı. Bu işlemlerin ardından uygun görülmesi halinde plaka basım kağıdı alınır ve noter onaylı plaka basım kağıdıyla birlikte en yakın Şoförler Odası'na gidilerek yeni plaka çıkarttırılmaktaydı.

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarının birlikte yürüteceği yönetmelik değişikliğine dair yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.