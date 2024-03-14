Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevrim içi eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı'nda bugüne dek 605 bin 545 öğretmene ulaştı.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere hayata geçirilen Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin erişimine sunuluyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden öğretmen ve idarecilere yönelik açılan 46 adet kurs ile bugüne kadar 605 bin 545 eğitimciye ulaşıldı.

Öğretmenler, ÖBA'daki eğitimlerini tamamladıklarında e-sertifikalarını MEBBİS "Hizmet İçi Eğitim Modülü"nden alabiliyor.

Öğretmenler ve yöneticiler, dijital becerilerini geliştirmeye yönelik tüm eğitimleri Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü web sayfasından takip edip eğitimlere katılım sağlayabiliyor.