Obezite, dünyada bir milyardan fazla insanın hayatını tehdit ediyor. Türkiye’de ise her üç kişiden biri obezite ile mücadele ediyor. Aşırı kilo problemi yaşayan bireyler, obezite ameliyatı olup kilo vererek sağlıklı bireyler haline geliyor. Hızlı kilo kaybı yaşayanlar, deri sarkması problemi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki deri sarkması tedavi edilebiliyor mu?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Plastik cerrahi uzmanları, Türkiye’de her yıl en az yarım milyon kişinin bariatrik cerrahiye başvurduğuna dikkat çekerek, bu ameliyatlardan sonra oluşabilecek deri sarkmalarının operasyon ile giderilebileceğini belirtiyor.

OBEZİTE AMELİYATLARINDAN SONRA EN ÇOK SARKAN BÖLGELER: KOL, BACAK, KARIN VE GÖĞÜS

Plastik cerrahi uzmanları, cildin zamanla kilo kaybına adapte olmaya çalıştığını fakat yine de deri sarkması yaşanabileceğini belirterek, sarkmaların profesyonel bir estetik müdahale ile giderilebileceğini kaydediyor. Vücutta en sık sarkmaların karın, bacaklar, göğüs ve kol bölgelerinde gerçekleştiğini ifade eden uzmanlar, karın bölgesinde gerçekleşen sarkmanın karın germe ameliyatı (abdominoplasti) ile diğer bölgelerdeki sarkmaların ise farklı cerrahi müdahaleler ile toparlanabileceğini söylüyor.

Plastik cerrahi uzmanları, bu ameliyatların yalnızca estetik görünüm sunmakla kalmayıp hastaların yaşam kalitelerini yükselttiğini ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığını da dile getiriyor.

“BİRDEN FAZLA BÖLGENİN AYNI ANDA AMELİYAT EDİLMESİ HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL”

Uzmanlar, hastaların vücutlarında birden fazla bölgede deri sarkmasıyla karşılaşabildiğini fakat bütün bölgelerin aynı anda ameliyat edilmesinin her zaman mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Estetik cerrahi operasyonu için hastanın obezite ameliyatı sonrası iyileşme süresinin baz alındığını belirten uzmanlar, ameliyatın kişiye özel kademeli planlanarak yapıldığını ve kişilerin dikkat etmesi gereken birçok husus bulunduğu konusunda uyarıyor.

HASTA, DERİ SARKMASI AMELİYATINDAN SONRA NELER YAPMALI?

Ameliyat sonrası hastanın oldukça dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, deri altında sıvı birikimi oluşumunu engellemek ve ödemi azaltmak için korse kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Korse kullanımının 6 hafta boyunca devam etmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, fiziksel aktivitelere başlama süresinin ise 1-2 hafta civarında olduğunu belirtiyor.