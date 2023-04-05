Burdur’da bir evde ocakta unutulan süt yangına sebep oldu. Ev sahibi ve komşuları yangının söndürülme çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi Kümeevler 1. Sokak’ta Ali Akın’a ait müstakil evde meydana geldi. Ocakta unutulan süt tenceresinin alev alıp mutfak dolabına sıçraması sonucu yangın çıktı. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev sahibi ve komşuları yangını söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

Çıkan yangında mutfakta maddi hasar oluşurken alevlerin mutfak tüpüne ulaşmaması büyük bir facianın önüne geçti.