İŞKUR Diyarbakır, Nisan ayına ait İşsizlik Ödeneği ile Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Depremden etkilenen illlerde Nisan ayına ait İşsizlik Ödeneği ile Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri bugün yapılacağı bildirildi.

Haberi İŞKUR Diyarbakır resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kahramanmaraş merkezi Depremde işini kaybedip işsiz kalan vatandaşların son 3 yılda en az 600 gün primi varsa, 600-899 günü varsa 6 ay, 900-1079 günü varsa 8 ay, 1080 günü varsa 10 ay işsizlik maaşı ödememektedir. Ayrıca bu kişiler devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanmaktadır. İşsizlik maaşı en az 3 bin 12 lira, en yüksek 6 bin 25 lira olarak yatırımaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

İşsizlik ödeneği sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşıdır. Kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır. 2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek ise 7885,4 lira olarak ödenmektedir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDNEEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Doğum ve Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.