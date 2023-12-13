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Teknoloji trendleri her geçen gün değişmeye devam ediyor. Sıklaşan yapay zeka kullanımı öğrencilerin birçok alışkanlığının yanı sıra ödev yapma süreçlerini dahi etkiliyor. Bu değişimde yapay zeka, özellikle de ChatGPT gibi dil modelleri, önemli bir rol oynuyor.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojinin yeni devrimi olarak nitelendirilen yapay zeka endüstrisi, dünyadaki birçok sektör gibi eğitim alanını da değiştiriyor.

Artık birçok öğrenci, ödev yaparken yapay zeka araçlarına başvurmaya başladı.

Yapay zeka araçlarının eğitimde kullanımı büyük fırsatlar sunuyor olsa da, bu araçlar her zaman doğru bilgi aktaramadığı gibi, öğrencileri kolay öğrenmeye de itiyor.

Bu nedenle, kimi okulda ödevlerde el yazısına dönülmesi planlanırken, kimi okulda ise sınavların sözlü yapılması planlanıyor.

Ödev yapmanın amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri yeni bilgileri pekiştirerek kalıcı hale getirmek olduğunu söyleyen Ay Koleji Sınıf Öğretmeni Şerif Çetin, “Edinilen bilgi üstünde düşünülmesi, araştırma yapılması, kısa notlar tutulması kişinin yaratıcılığı için, yeni fikirler geliştirebilmesi için çok önemli. Beynimiz yeni karşılaştığı bilgiyi önce KSB (kısa süreli belek) kaydediyor. Ek çalışma yapılmadığında çok kısa sürede KSB deki bilgi unutulmakta. Oysa edinilen yeni bilgiyi belirli aralıklarla tekrar ederek, ilgili konuda çeşitli kaynaklardan araştırma yapılıp analiz-sentez seviyesinde öğrenip pekiştirilerek USB (uzun süreli bellek) depolanması sağlanmalı. USB depolanan tüm bilgiler uzun süre unutulmuyor. İhtiyaç duyulduğunda kişi depolanan bilgiyi geri çağırıp kullanabiliyor. Ödev yapmanın temel amaçlarından birisi de bu” dedi.