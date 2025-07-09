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Karakaya’nın kaleminin yanı sıra duruşuyla da bıraktığı izler, bu özel prodüksiyonla hafızalara kazınacak.

İzmir’de bir ayda 26 bin 260 hektar alan yandı

Sinemalarda değil, dijital platformlarda yayınlanacak yapımın yayın tarihi ve detayları yakında duyurulacak.

Belgesel, Karakaya’nın mesleki birikimini, tanıklıklarını ve basın dünyasına kattığı değeri görsel bir anlatımla sunacak.

Post prodüksiyon aşamasında olan yapım, Karakaya’nın Salihli’de başlayan ve İzmir’de zirveye ulaşan gazetecilik kariyerini mercek altına alıyor. Canbolat, daha önce “İntikam” filmiyle uluslararası ödüller kazanan Okan Canbolat Film Prodüksiyon bünyesinde bu projeyi hayata geçiriyor.

Avustralya'da yaşayan yönetmen Okan Canbolat, İzmir’in duayen gazetecisi Yunus Karakaya’nın hayatını belgesel olarak dijital platformlara taşıyor. Belgeselle ilgili post prodüksiyon sürüyor. İZMİR (İGFA) - Avustralya’da yaşayan ödüllü yönetmen Okan Canbolat, İzmir basınının usta ismi Yunus Karakaya’nın hayatını belgesel haline getiriyor.

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