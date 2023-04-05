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Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, depremzedelere yardım malzemesi taşıyan Büşra Yeşim Aslantaş’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan Aslantaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Aslantaş’ın durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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