Türkiye için büyüme tahminini yükselten OECD, 'türbülans' riski uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,6'ya çıkardı. Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye indirildi.

OECD Mart ayında yayımladığı ara raporda Türkiye için yüzde 3 olan büyüme tahminini yüzde 2,8'e düşürmüştü.

OECD, büyümenin devam etmesine karşın belirgin risklerin devam ettiğini söylüyor ve, "Büyük dış finansman ihtiyaçları ve hızla azalan rezerv tamponları, ekonomiyi türbülansa ve ters rüzgarlara karşı oldukça savunmasız bırakıyor." uyarısında bulunuyor.

Raporda, "Zayıf ihracat nedeniyle ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 3,6'ya gerileyeceği tahmin edilirken, iç talep büyümenin ana itici gücü olmaya devam edecek." ifadeleri yer alıyor.

BBC News'in aktardığı habere göre, OECD depremin tetiklediği ekonomik kaybın yapım faaliyetleriyle aşılacağını tahmin edildi.

OECD'nin işsizlik ve enflasyon tahminlerine göre; "İşsizlik oranının yüzde 10 civarında kalması bekleniyor. Rahat finansal koşullar, 2023 ve 2024'te enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde kalmasını destekleyecek ve nominal ücretler de hızla artacak. Enflasyon beklentilerinde çıpa arayışı zorlu bir şekilde devam ediyor. Bu amaçla, para politikası sıkılaştırılmalı, politika faizi artırımları dikkatli bir şekilde zamanlanmalı ve gelecekteki hamleler hakkında net bir iletişim kurulmalı" ifadeleri yer aldı.

OECD Türkiye'de enflasyonun 2023'te yüzde 44,6; 2024'te yüzde 41 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.