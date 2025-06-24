Otomobil tutkunlarının Karadeniz'de her yıl büyük bir heyecanla beklediği Karadeniz Off-Road Kupası için geri sayım başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde 18. Karadeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışları Ordu’da yapılacak.

OFF-ROAD KARADENİZ KUPASI YARIŞLARI ORDU'DA

Otomobil tutkunlarının Karadeniz'de her yıl büyük bir heyecanla beklediği Karadeniz Off-Road Kupası için geri sayım başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde 18. Karadeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışları Ordu’da yapılacak.

Ordu Gezenbilir Off-Road Kulübünün öncülük ettiği ve Karadeniz illerindeki birçok Off-Road Kulübünün katılacağı yarış, 5-6 Temmuz tarihleri arasında Altınordu ilçesi Melet Irmağı’nda (Kültür Otağı Mevkii) düzenlenecek. 18. Karadeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışlarına 25 araç ve 12 kulüp katılım sağlayacak.

ÖZEL PARKUR HAZIRLANIYOR

Adrenalin tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yarışlar öncesi son hazırlıkları yapan Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı Kültür Otağı Mevkii’nde off-road yarışçıları için özel bir parkur oluşturdu. Yapılan çalışma ile rampa, su çukurları, keskin virajlar ve daha birçok yenilikler adrenalin tutkunları için hazır hale getirildi. Binlerce off-road tutkununun takip edeceği yarışlara başvurular devam ediyor.

ETKİNLİK PROGRAMI AÇIKLANDI

Öte yandan düzenlenecek olan 18. Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışları etkinlik programı açıklandı. Program şöyle;

5 Temmuz Cumartesi

10.30 Araç Kontrol ve Parklanma

17.00 Şehir Korteji

6 Temmuz Pazar

11.00 Yarışlar

(Melet Irmağı -Kültür Otağı Mevkii)

18.00 Ödül Töreni