Anadolu Isuzu, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla bir yarış etkinliği düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, şubat ayında meydana gelen ve ülkemizi derinden etkileyen deprem afetinin yaralarını sarmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Anadolu Isuzu bu kapsamdaki çabalarına ek olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile bir off-road yarış etkinliği düzenliyor.

Bugün Turkcell Platinum Park’ta Isuzu D-Max pick-up araçlarla düzenlenecek olan yarışta, off-road yarış pilotları araziye çıkacak. Etkinlikten elde edilecek olan gelirin tamamı deprem bölgesindeki çocuklara destek faaliyetlerinde kullanılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfına bağış olarak aktarılacak. Etkinlikte Toplum Gönüllüleri Vakfı da kuracağı özel stantta ziyaretçilere destek çalışmaları ile kampanya hakkında bilgiler verecek.