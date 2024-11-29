2024 yılının üçüncü çeyreğinde, İstanbul ofis piyasasında kiralama işlemlerinin yüzde 19 oranında gerilemesi dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul sektöründe 2024 yılı geride kalırken, 3. çeyreğin değerlendirildiği rapor yayınlandı. Pazarın genel görünümüne de ışık tutan raporda, firmalar için ekonomik ve esnek çözümlere duyulan ihtiyacın artığı gözlemleniyor. Rapordaki verilere katıldığını ve markalarla görüşmelerinde bu neticeleri destekleyen görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Nitelikli ofis arz sıkıntısı özellikle İstanbul’da artış gösteriyor. Modern ofis alanlarına yönelik talep devam ediyor ancak firmalar bütçelerini daha etkin yönetmek için küçülme veya mevcut alanlarını optimize etme yoluna gidiyor” dedi.

Firmalar Ekonomik ve Esnek Çözümler Arıyor

2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla, İstanbul ofis pazarında firmaların ekonomik ve esnek çözümler arayışındaki artış dikkat çekiyor. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, İstanbul'daki nitelikli ofis arzındaki sıkıntının giderek derinleştiğini ve bunun da firmaların ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yarattığını belirtiyor. Bilgiç, özellikle ekonomik zorluklar ve yükselen kira fiyatları gibi olumsuz faktörlerin etkisiyle, firmaların daha küçük ve verimli alanlar arayışına girdiğini ifade ediyor. Bilgiç, “Bu durumla birlikte, büyük ofis alanlarından ziyade küçük ve daha verimli ofisler ile iş yapma eğiliminde olan firmaların sayısı her geçen günartıyor” dedi. Bilgiç, ayrıca firmaların mevcut ofis alanlarını optimize etme yoluna gitmeye başladıklarını, yani daha büyük ofis alanlarını küçültme ya da mevcut alanları daha verimli kullanma gibi stratejiler geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ilk Ticaret Mahallesi’nde 2500 kişi istihdam edilecek!

Nitelikli ofis arayışının İstanbul’da sürdüğünü kaydeden ve bu ihtiyaçlara karşılık veren bir proje hayata geçirdiklerini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Ticari gayrimenkul yatırımlarımızı yaparken sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretme misyonumuzu daima koruduk. Bayrampaşa’da Türkiye’nin ilk Ticaret Mahallesi olarak tasarlanan AKTİM proje serisinin son halkası olan AKTİM Çarşı & Ofis projesi, dükkanların yanı sıra ofis bloğuyla da nitelikli ofis ihtiyacına cevap veriyor. 95 bin metrekarelik alanda yükselen AKTİM Çarşı & Ofis projesi, 10 ay sonra teslimlere hazırlanıyor. Projenin tesliminin ardından, bölgeye 2 bin 500 kişilik yeni istihdam merkezi kazandırmış olacak olan Bilgiçler Yapı, bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak.

Ofisler Küçülüyor, Dükkanlar büyüyor!

İstanbul Bayrampaşa’da yükselen ve şimdiye kadar yüzde 40 oranında satışı gerçekleşen AKTİM Çarşı & Ofis projesi 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiyor. Proje 46 metrekare net büyüklükten başlayan ve modüler-birleştirilebilir ofisleri ve dükkanları bir arada konumlandırıyor. Satış ofisindeki hareketlilikten gözlemlerini aktaran Ali Emre Bilgiç, “Ofis kiralamak veya satın almak isteyen markalar küçük alanlarda yüksek verimlilik sağlamayı hedefliyor. Ancak dükkan yatırımcısı ise bu tercihini daha büyük metrekarelerden yana kullanıyor” diye konuştu.