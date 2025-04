Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Of Belediyesi, Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi yapılması konusunda protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Proje Of’umuz için önemli. Pazar yeri ve otopark işini seçim döneminde ilçe belediye başkanımızla birlikte Oflu hemşehrilerimize söz vermiştik. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Of Belediyesi arasında, Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi yapılması konusunda protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’nun imza altına aldığı protokol ile Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Of’umuz adına hayırlı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

OF’UMUZ İÇİN ÖNEMLİ

Başkan Genç, şunları söyledi: “Biz Ortahisar Belediyemize, Salim Salih Sarıalioğlu Başkanımız da Of’umuza hizmet ederken çok güzel bir mesai birlikteliği yapmıştık. Şimdi ise Büyükşehir ve Of olarak mesai birlikteliği anlayışını sürdürüyoruz. Bu güzel topraklarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde “Halka hizmet Hakka hizmettir” düsturu bulunuyor. Bu işin mimarı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu proje Of’umuz için önemli. Pazaryeri ve kapalı otopark işini seçim döneminde belediye başkanımızla birlikte Oflu hemşehrilerimize söz vermiştik, üzerine çalıştık. Arazi tahsisini bakanlıktan aldık, projelendirme işini Of Belediyemiz ile birlikte yaptık. Küçük bir proje değil, maliyeti yaklaşık 200 milyon lira. 'Bismillah' deyip başlayacağız. Of’umuza ne yapsak azdır, ne yapsak ilçemize yakışıyor. Hem hemşehrilerimize hizmet etmek hem de Of’un duasını almak kıymetlidir. Ona da her zaman talibiz. Protokol ile ilk adımımızı atıyoruz. Of’umuza hayırlı, uğurlu olsun.”

BİRÇOK ESERE SİZLERLE İMZA ATTIK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise, “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Of Kapalı Otopark ve Pazaryeri yapımına yönelik imzaladığımız protokol hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilçemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan pazar yerinin ilçemize kazandırılması adına bir proje geliştirdik. Proje uygulama aşamasına gelmiş durumda. İnşallah, atacağımız imzalarla da yapımına kısa sürede Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlanacak ve bu güzel hizmet ilçemize kazandırılacak. Bu ve buna benzer projeler, devam eden süreçte yine yapacağımız görüşmeler neticesinde olacak. Rabbim fırsat verdiği sürece, devletimizin ekonomik şartları, milletimizin birlik ve beraberliği devam ettiği sürece, bu kutlu yolda bu güzel millete bu kadim topraklarda hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yol arkadaşı olmanın, onun gibi bir liderin davası altında bu millete hizmet etmenin ve evladınız olmanın gururunu yaşıyorum. Birçok esere sizlerle imza attık, Rabbim sayılarını artırsın. Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PROJE İÇERİSİNDE 94 ARAÇLI OTOPARK YER ALIYOR

Of İlçesinin Sulaklı Mahallesi’nde yapılacak ve toplam inşaat alanı 5 bin 775 metrekare olan proje içerisinde 94 araçlık otopark, 15 adet dükkan, 50 adet pazar yeri tezgahı, belediye hizmet birimleri, esnaf lokantası ve mescit yer alacak.