Malazgirt Ziraat Odası (MZOB) Başkanı Tahsin Kılıç, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Genel Başkanı Nihat Aydın’ı ziyaret ederek, kendisine ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ takdim etti.AĞRI (İGFA) - Sadece Malazgirt ve Muş‘ta değil tüm bölgede yaptığı başarılı projelerle adını duyuran Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Genel Başkanı Nihat Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Günümüzde 4 bin 500 üyesi olan ve her geçen gün çiftçilerin yüzünü güldürecek çalışmalara imza atan MZOB Başkan Tahsin Kılıç, OGC Genel Başkanı Nihat Aydın’a ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ takdim etti.

Kendisine böyle bir belge verildiği için mutlu olduğunu ifade eden Genel Başkan Aydın, Başkan Kılıç’a teşekkürlerini iletti.