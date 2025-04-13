Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çocukların doğa bilinci kazanması için başlattığı OGM Orman Okulları projesini Türkiye geneline yayıyor. OGM, 2025-2026 yıllarında İzmir, Adana, Muğla gibi bölgelerde 9 yeni okul açmayı planlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çocukların doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi yaşamaları amacıyla başlattığı OGM Orman Okulları projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında çevre bilinci yüksek bireyler yetiştiriyor.

Bursa, İstanbul, Mersin ve Trabzon’da faaliyet gösteren okullarda, çocuklar orman ekosistemi, iklim değişikliği ve orman yangınları gibi konularda eğitim alıyor.

Bugüne kadar 21 bin 500 çocuğa ulaşan proje, “Doğaya dokunan çocuklar, geleceğe umut olur” sloganıyla yürütülüyor.

Bursa’da 2022 yılında açılan ilk okulda 13 bin 382 çocuk eğitim görürken, sanal gerçeklik gözlükleri ve uygulamalı atölyelerle desteklenen program, farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

İstanbul Orman Okulu, metropolde doğa farkındalığını artırırken, Trabzon’daki Minik Sincaplar Orman Okulu 5 bin 169 öğrenciye ulaştı.

Yeni açılan Mersin Orman Okulu ise Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğini tanıtıyor.