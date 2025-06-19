Orman Genel Müdürlüğü (OGM), vatandaşları orman yangınlarında kullanılan su havuzları ve göletlere girmemeleri konusunda uyardı. Havaların ısınmasıyla artan risklere dikkat çeken OGM, bu alanların tehlikeli ve yasak olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - OGM, yangın söndürme araçlarının su ihtiyacını karşılamak için kullanılan 4 bin 796 havuz ve göletin, yangınla mücadelede kritik rol oynadığını belirtti. 2003-2004’ten bu yana inşa edilen bu yapılar, su erişim mesafesini kısaltarak hava ve kara araçlarının etkinliğini artırıyor.

2025 yılında yapımı planlanan 63 yeni havuz ve göletten 53’ü tamamlandı.

Havuz ve göletler, dikenli tel örgüler, kilitli kapılar ve uyarı tabelalarıyla korunurken, çevre köylerde anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Ancak, su yalıtımı için kullanılan kaygan materyaller ve kimyasal maddeler nedeniyle bu alanlara girmek hayati tehlike taşıyor.

OGM, geçmişte yaşanan üzücü olayların tekrarlanmaması için vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Havuz ve göletlere girmenin canlılar açısından ciddi risk barındırdığının altı çizilen yazılı açıklamada, "Su toplama çukurlarının yapımında su yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılan materyaller ıslandığında son derece kaygan ve tutunmayı önleyici yüzey oluşturuyor. Gerek ebatları gerekse kullanılan bu materyaller nedeniyle havuz ve su toplama çukurlarına girilmesi canlılar için hayati risk barındırıyor. Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.