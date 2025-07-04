Orman Genel Müdürlüğü, yangınların yüzde 84-90’ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, eğitim, teknoloji ve erken müdahale ile mücadele ettiğini duyurarak, vatandaşlara 'duyarlılık' çağrısında bulundu. Son bir haftada 624 yangından 621'ini kontrol altına alan ekipler, devam eden İzmir, Urla ve Ödemiş'teki 3 yangını da gayretle söndüreceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarının yüzde 84-90’ının insan kaynaklı nedenlerle başladığını açıklayarak, bu konuda kapsamlı önlemler aldığını ve vatandaşlardan duyarlılık beklediğini bildirdi.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

OGM olarak orman köylerinde yaşayan vatandaşları bilinçlendirmek için eğitim programları düzenlendiği belirtilen açıklamada, Türkiye genelinde okullarda eğitim faaliyetleri yürütülürken, kitle iletişim araçlarıyla uyarıcı yapımların paylaşıldığı ve amaçlarının yangın riskini azaltmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti.

TEKNOLOJİ VE ERKEN MÜDAHALE

Yangınları 200 kilometre uzaktan tespit eden İHA’lar ve akıllı gözetleme kuleleriyle ormanları sürekli izlendiğini anımsatan OGM, paylaşımında, "Hassas dönemlerde ilk müdahale ekipleri ve arazözlerle nöbet tutuluyor. Türkiye, ortalama 2 dakikada yangın tespiti ve 11 dakikada müdahale süresiyle Avrupa ve dünyada öne çıkıyor. "Yangına Dirençli Ormanlar” projesi kapsamında yangına dayanıklı türlerle orman ekosistemi çeşitlendiriliyor. Ölü ve diri örtü temizlikleri, yangın şeritleri, tesisler ve orman yolları açılarak yangının yayılması önleniyor. Sıklık bakımıyla yanıcı maddeler temizleniyor" dedi.

Yangınla mücadeleyi bir savaş olarak nitelendirdiklerini belirten müdürlük, her yıl artan tedbirlerle hazırlandığını vurguladı. Ekip ve ekipman sayısını artıran OGM, vatandaşlara da "Yeşil Vatan hiç yanmasın" çağrısı yaparak, dikkatli ve duyarlı olunması yönündeki mesajını yineledi.