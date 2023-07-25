Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜNİAR) tarafından her yıl binlerce öğrenci içerisinde yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında Eskişehir, bir kez daha zirvede yer aldı. Başkan Büyükerşen, “Güzel şehrimize renk katan tüm evlatlarımın gözlerinden öpüyorum.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - ÜNİAR’ın “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında Türkiye’nin öğrenci başkenti bu yıl da Eskişehir oldu. ÜNİAR kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 81 ildeki 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi.

Şehirden memnuniyet, şehirde kendini güvende hissetme, ulaşım imkânları, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi konularda öğrencilerin cevaplarından oluşan Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nın (TÜMA) sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehirler sırasıyla Eskişehir, Ankara, Çanakkale, Aydın, Muğla ve Antalya oldu.

Türkiye’nin “Öğrenci Başkenti” olarak bilinen Eskişehir, önceki yıllarda yapılan araştırmalarda da 5 kez ilk sırada yer almış ve bu alandaki başarısını tescillemişti.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere 3 başarılı devlet üniversitesi ile Türk akademik hayatına büyük katkı sunan Eskişehir, öğrencilerin güven içinde yaşadığı ve mutlu olduğu şehir olarak da önemli bir konumda bulunuyor.

Araştırma sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yaptığı değerlendirmede, “ÜNİAR’ın geleneksel hale getirdiği bu anketinde bu yılda ilk sırada yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında Eskişehirimiz bu sene de öğrencilerin yaşamaktan en memnun olduğu kent oldu. Bu şehre renk katan tüm evlatlarımın gözlerinden öpüyor, gençler için bu kenti yaşanabilir kılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.