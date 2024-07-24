Günümüz gençleri, okul, aile, sınavlar ve gelecek kaygısı arasında sıkışmış hissediyor. Bu baskı ortamında, aileler, öğretmenler ve sistem, gençlerden yüksek başarı ve sorumluluk bekliyor. İşte tam bu noktada, eğitim ve öğrenci koçluğu devreye giriyor. Bu sistem, gençlerin kendi yollarını çizmelerine, kendi kararlarını almalarına ve geleceğini yaratmalarına destek oluyor.

BURSA (İGFA) - Türkçe Öğretmeni ve Eğitim Koçu Elif Uştuk ile öğrenci koçluğunu ve faydalarını konuştuk.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Elif Uştuk, öğrenci koçluğunu "gençlerin hedeflerine odaklandığı ve bu hedeflere ulaşmak için farkındalıklarını hayata geçirdikleri interaktif bir süreç" olarak tanımlıyor. Bu süreçte koç ve öğrenci birlikte plan yapar ve iş birliği içinde hareket eder. Gençler, kendi kararlarını alır, bu kararları uygular ve sonuçlar için sorumluluk alır. Tavsiye verilmez ve zorlamalar yoktur; süreç tamamen özgür ve açık iletişimle ilerler. Koç, genci yapmak istedikleri için cesaretlendirir ve güçlendirir. Öğrenci koçluğu, akademik performansın yanı sıra yaşamın diğer alanlarını da kapsar.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNA YÖNELME HİKAYESİ

Elif Uştuk, koçluk eğitimine 2020 yılında katıldığını ve bu alana bir öğrencisi sayesinde yöneldiğini belirtiyor. Öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıları dinlerken, gençlere nasıl destek olabileceğini düşünmeye başladı ve koçlukla tanıştı. İlk başlarda koçluğun faydalarını anlatmak zor olsa da, deneyimleyen öğrenciler fark yaratmaya başladıkça koçluk daha anlaşılır hale geldi. Uştuk, gençlere destek olmanın önemini vurgularken, bu alandaki zorluklara rağmen devam etmenin gücünü gençlerden aldığını belirtiyor.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN AVANTAJLARI

Öğrenci koçluğunun odak noktası, gençlerin "başkaları ne düşünür" değil, "benim için önemli olan nedir" sorusuna cevap aramasıdır. Bu yaklaşım, öğrencilere çeşitli avantajlar sağlar:

Daha iyi ders çalışma ve öğrenme becerileri geliştirmeAkademik başarıda yükselmeSınav stresini yönetmeGelecek planlamada stratejik olmaOrganize olma becerileri geliştirmeAtılgan olma ve motivasyon sağlamaKendine güven geliştirme.

KAÇ YAŞINDA BAŞLANMALI?

Koçluk, karar verme ve bu kararları uygulama süreciyle ilgilidir. Çocuklar 12 yaşına kadar ebeveynlerinin onayına ihtiyaç duyarlar, ancak 12 yaş civarında eleştirel düşünme ve bağımsız olma ihtiyacı gelişir. Bu nedenle öğrenci koçluğu, 12 yaş üstü çocuklar için uygun bir yaklaşımdır.

PSİKOTERAPİ İLE KOÇLUK ARASINDAKİ FARKLAR

Koçluk, terapiden farklıdır. Psikoterapi ruhsal rahatsızlıkları olan kişilere yardımcı olurken, koçluk, geçmişe değil geleceğe odaklanır. Koçlukta, gençlerin hedeflerine ulaşmak için harekete geçmeleri, kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve yaşamın sorumluluğunu alarak süreçte ilerlemeleri teşvik edilir. Terapi, sorunlara odaklanırken koçluk, çözümlere odaklanır ve ilişki denklik üzerine kuruludur.

Elif Uştuk, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geleceğe dair hedeflerine ulaşmaları için öğrenci koçluğunun önemini vurguluyor. Bu süreçte gençlere cesaret ve güç veren koçluk, onların akademik başarılarının yanı sıra yaşam becerilerini de geliştirmelerine yardımcı oluyor. Öğrenci koçluğunun, gençlerin kendilerine güvenli ve motive bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını belirten Uştuk, bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini ifade ediyor