Büyükşehir’in, Kocaeli’deki resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ödüllü zekâ oyunları yarışmasına başvurular başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi için pek çok eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor. Bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi sağlanacak. Akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amacıyla bu yıl da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin buluştuğu “Aklınla 1000 Yaşa” zekâ oyunları yarışmasını 6. kez düzenliyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARINDA TEMSİL

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli’nde eğitim gören resmi ve özel eğitim kurumlarının dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zekâ oyunları yarışmasında, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunarak; analitik düşünme becerilerini artırmak, eğitsel etkinliklerle buluşma fırsatı sağlamak ve öğrencilerin çoklu zekâ yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor. Böylece bu özel yetenekli öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirecekleri imkânları sağlamak ve Kocaeli’mizin ulusal ve uluslararası zekâ oyunları yarışmalarında temsil edilmesi hedefleniyor.

78 BİN 21 ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aklınla Bin Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması, Kocaelili öğrenciler için bir gelenek haline gelmeye başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 78 bin 21 öğrenci katılım sağladı. Buna göre etkinliğe 2017-2018’de 14 bin 864 öğrenci, 2018-2019’da 17 bin 218 öğrenci, 2019-2020’de 16 bin 361 öğrenci, 2020-2021’de 12 bin 048 öğrenci ve 2021-2022’de de 17 bin 530 öğrenciyle toplamda 78 bin 21 öğrenci katılım sağladı.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Yarışmaya katılacak 4’üncü sınıf öğrencilerinin sorumlu öğretmenleri, başvurularını http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 27 Mart tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Başvuruların, kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Mayıs ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş mekânlarda haziran ayında ise final ve ödül töreni heyecanı yaşanacak.

SADECE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR

Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların 4’üncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak katılacak. Her okul 4’üncü sınıf şube sayısının en fazla 10 katı kadar öğrenci ile yarışmaya katılabilecek. ‘’Aklınla 1000 Yaşa’’ zekâ oyunları yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullara ödül verilecek.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek hediyeler verilecek. Buna göre yarışmada birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci olana notebook, üçüncü olana tablet verilecek. Mansiyon ödülü ise (4. ve 10. arası) akıllı saat olarak belirlendi. Ayrıca yarışmada öğretmenler ve okullar da unutulmadı. Öğrencisi ilk 10’a giren öğretmenlere akıllı saat hediye edilirken yine öğrencisi ilk 3’e giren okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı armağan edilecek.

YARIŞMADA SON BAŞVURU GÜNÜ 27 MART

Büyükşehir’in ödüllü zekâ oyunları yarışması için kayıtlar 27 Mart tarihinde son bulacak. Kent genelinde hizmet veren resmi ve özel kurum dördüncü sınıf öğrencileri http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yarışma sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılacak. Ayrıntılı bilgi yönerge kitapçığında katılımcılarla paylaşılacak.