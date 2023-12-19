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Kendine özgü ve yüzde yüz yerli formatıyla Türkiye’nin en büyük ve en popüler girişimcilik yarışması haline gelen ‘Bir Fikrin mi Var?’ 17. Senesinde Mektebim Koleji öncülüğünde Türkiye çapında 17 yaş altı öğrencilerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - 16 senedir hem Türkiye’den hem Dünya’dan on binlerce girişimci ve milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin en büyük girişimcilik markası ve platformu haline gelen ‘Bir Fikrin mi Var?’ girişimcilik yarışması yeni döneminde başta Mektebim Koleji öğrencileri olmak üzere tüm Türkiye’den gençlerin katılımına açık şekilde gerçekleşecek.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Mektebim Koleji Kampüslerinde her yaş grubu Lise, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulu kendi kategorisini seçip başvuru yapacak.

Yarışmanın resmi internet sitesi www.birfikrinmivar.com adresinden de 7-17 yaş arası tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

Başvurular için son tarih 16 Şubat 2024 olarak açıklandı.