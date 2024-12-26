Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kariyer Destek Eğitim Merkezi’nin projelerinden olan “Diplomasi360” kapsamında, öğrenciler İstanbul’da çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kariyer Destek Eğitim Merkezi’nin (KADEME) projelerinden “Diplomasi360” kapsamında, öğrencilerle birlikte İstanbul’da çeşitli kurumlar ziyaret edildi.

Türkiye Maarif Vakfı, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne yapılan ziyaretler sırasında kurum yetkilileri, kuruluşlarının misyonlarını, vizyonlarını ve çalışma prensiplerini paylaştı. Ayrıca, bu kurumların sahada yürüttüğü projeler, uluslararası iş birlikleri ve yerel yönetimlerin küresel alandaki rolü gibi konular da kapsamlı şekilde ele alındı.

Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası eğitim faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü ve dünya genelinde Türk eğitim sistemini temsil eden okullarını anlatarak, küresel eğitim politikaları hakkında detaylı bilgi sundu. UCLG-MEWA yetkilileri, yerel yönetimlerin küresel ağlardaki işlevlerini, bölgede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projelerini ve uluslararası ortaklıklarını öğrencilere aktardı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ise, Türk dünyasındaki belediyeler arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefleyen çalışmaları ve saha projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerin yanı sıra öğrencilere İstanbul’u tanıma fırsatı da sunuldu. Öğrencilere serbest zaman tanınarak, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeleri teşvik edildi. Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi gibi önemli tarihi mekanlar ziyaret edilerek İstanbul’un eşsiz dokusu ve tarihi mirası yakından deneyimlendi.

Bu tür etkinliklerle Diplomasi360 programının katılımcılarına uluslararası ilişkiler, yerel yönetimler ve diplomasi konularında pratik bilgiler sunarak öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.