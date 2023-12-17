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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında uygulanan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi kapsamında gaziler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri bir araya geliyor.ANKARA (İGFA) - Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geliyor.

Eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelmeleri, yapılan fedakârlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe bu bilinçle yön vermeleri amacıyla başlatılan Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi Bakanlığın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile İl Millî Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda kasım ayından bugüne kadar 68 ilde düzenlenen etkinliklerde muharip, terörle mücadele ve 15 Temmuz olmak üzere 281 gazi ve şehit yakını yaklaşık 13 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrencilerle hayat hikayelerini paylaşan gaziler merak edilen soruları da yanıtladı.

Önümüzdeki yıl da devam edecek proje kapsamında köy okulları dahil Türkiye'nin her yerinde gaziler ile öğrencilerin buluşturulması hedefleniyor.