LGS'ye son 2,5 ay kala LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için kritik ve değerli bir sürece girildi. Rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, bu süreçte öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Öğrencilerin son 2,5 ay içinde ilk yapması gereken şeyin kendilerini değerlendirerek eksikliklerini belirlemek olması gerektiğini belirten rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, tüm deneme ve test kitaplarındaki konu listesini analiz edip eksik konu ve kaynak bırakmadan program yaparak kalan 80 günü iyi geçirmenin öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin eylülden bu yana LGS için hazırlandığını ve şu anda sayısız denemeye girmiş durumda olduklarını söyleyen Çağla Akyavaş, “Bu durumda öğrencilerimizin deneme analizlerini yapıp ortalama net sayılarını belirlemeleri ve hedefledikleri yüzdelik dilim için gereken netleri araştırmaları gerekiyor. İnternetten geçmiş senelerdeki yüzdelik dilimlere, o yüzdelik dilim için yaklaşık kaç net yapıldığına bakarak bu veriye erişebilirler. Ayrıca artık öğrencilerimiz soru bankasından ziyade denemelere ağırlık vermeli, denemelerde çıkan hatalarına yönelik soru bankalarından o konuya ait soruları çözmeye devam etmeliler. Kısacası, asıl süreç denemelerle yürütülmeli diyebiliriz” ifadelerini kullanıyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNERİM, SIKÇA ÇIKAN KONULARA AĞIRLIK VERMELERİ”

Akyavaş, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle bu 80 gün içinde öğrencilerimize önerdiğimiz noktaları kendilerine göre adapte etmeleri gerektiğini de söylemek isterim. Öğrencilerimiz farklı pozisyonlarda olabilir; konuları tamamlayan, eksiği olmayan, yeni nesil sorularda başarılı öğrenciler düzenli tekrarlar yapmalı ve sınav tipi, çıkmış soruları çözmeli. Ayrıca kendilerine bir tekrar kitabı yapıp birinci dönem konularını da unutmamak adına o kitaptan düzenli soru çözmelidir. Eksik konuları olanlar ve yeni nesil soru yapamayan öğrencilerimiz ise hemen harekete geçmeli, eksikliklerini belirleyip bunları kapamak için en basit tabiriyle kendini kampa almalıdır. Her hata doğruya giden bir adım olarak görülmeli ve üzerine gidilmelidir. Ayrıca çok fazla konu eksiği olan öğrencilerimiz için bile 80 gün çok uzun bir süre ve bu sürede ciddi bir çalışmayla her şey rayına oturabilir. Fakat sınava az bir süre kala öğrencilerimize önerim, sıkça çıkan konulara ağırlık vermenin özellikle, katsayısı yüksek derslere öncelik vermenin mantıklı bir strateji olduğu yönünde.” diye konuştu.



Akyavaş, son 2,5 ay içinde belirli taktiklerle çalışmanın başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunu ifade etti.