İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), mart ayı başında İstanbul’daki 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde “Altın Bilezik Eğitim Programı” başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul’daki 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için başlattıkları “Altın Bilezik Eğitim Programı” kapsamında Sultanbeyli’de bulunan Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin yer aldığı derse katılan Genel Müdür Dr. Mithat Bülent Özmen, “16 milyon İstanbulluya hizmet veren bir şirketin genel müdürüyüm. Niye burada olmayı önemsiyorum biliyor musunuz? Çünkü siz bu ülkenin yarını değil, bugünüsünüz. Olduğunuzdan bambaşka, potansiyelinizi ortaya çıkaran kişiler olmalısınız ki yarınlar da daha anlamlı daha güvenli olsun” dedi.

“SEYREDECEK MİSİNİZ? HAREKETE Mİ GEÇECEKSİNİZ?”

Seyreden değil harekete geçen olun diyen Dr. Mithat Bülent Özmen, “Hayatta iki insan tipi vardır. Biri seyredenler diğeri harekete geçenler. Hayatta bu tercihlerden birini yapacaksınız. Seyredecek misiniz? Harekete mi geçeceksiniz? Seyredenler hep harekete geçenleri seyreder. Önünüzde muazzam yıllar var. Tercihinizi yapın, geleceği dert etmeyin, kendinizi keşfedin. Gözünüzü kapatın 20 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz, nerede hayal ediyorsunuz onu düşünün. Sabah uyandığınızda derdiniz okula gelmek olmasın. Okul sizi hayal ettiğiniz yere götürecek araç olsun. Ben sizden hayatınıza bir anlam katmanızı istiyorum” diye konuştu.

ÖNCE EĞİTİM SONRA STAJ VE İSTİHDAM

İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim Programı’nın gençlere yaratacağı fırsatlara dikkat çeken Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı’nı çok iyi tanıyın arkadaşlar. Bu program size belki 10 sene sonraki hayalinizi gerçekleştirecek bir fırsat doğuracak. İGDAŞ Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi. İGDAŞ’tan gelerek sizlere ders anlatan teknikerler, teknisyenler, mühendisler, şefler, müdürler Türkiye’nin en değerli teknik insanları. Onları çok iyi dinleyin, zorlayın, olabildiğince soru sorun, öğrenin. Teorik ve uygulamalı eğitimleriniz tamamlandığında, İGDAŞ sizi staj programına bekliyor olacak. Son aşamada da istihdam etmeyi yani sizi İGDAŞ’lı yapmayı düşünüyoruz. Biz bu sözü diğer 5 okul gibi Sultan Alparslan Lisesi’ne de verdik.”

“UMUTLU OLUN POTANSİYELİNİZİ ORTAYA ÇIKARTIN”

Gençlerden Altın Bilezik Programı’na dört elle sarılmalarını isteyen Dr. Mithat Bülent Özmen, umut etmeyi bırakmayın, potansiyelinizi otaya çıkartın, fark yaratın diyerek, “Alacağınız bu eğitimler okulu bitirdikten sonra başka yerlerde görev almak istiyorsanız oralarda da size kapılar açacak. Bu nedenle bu eğitime dört elle sarılmanızı istiyorum. Yerinizde olsam tırnaklarımı bu programa geçirirdim. Niye bunu istiyorum biliyor musunuz? Bu ülkenin teknik liselerinde okuyan kardeşlerimde çok büyük potansiyel var, bunu görüyorum. Potansiyelinizi gerçekleştirmek için sınırlarınızı zorlayın. Bu ülkenin, ailelerinizin ışığı sizsiniz” ifadelerini kullandı.

ŞANSLI ÖĞRENCİLER “TESİSAT VE ENERJİ SİSTEMLERİ” ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, yaklaşık bir yıl önce, İstanbul’da 16 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle sürdürülen “2022 İGDAŞ Eğitim Günleri” projesinin açtığı, yeni eğitim perspektifi yolunda geliştirildi. Program Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde, doğal gaz sektörüne hitap eden “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” alanının, “Tesisat ve Enerji Sistemleri” dalını seçmiş 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri için planlandı.