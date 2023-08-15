Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri her yaz olduğu gibi bu yılda farkını ortaya koydu. Dolu dolu geçen yaz etkinliklerinde öğrenciler, katıldıkları kurslarda hem eğlendi hem de birçok alanda bilgi ve becerilerini geliştirdi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu’ya kazandırılan Bilgi Evleri eğitimlerini sürdürüyor. Bilgi Evleri, öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarına yönelik verdiği eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyor. Yıl boyunca eğitimlerini sürdüren Bilgi Evleri yaz aylarından da farkını ortaya koydu. Temmuz’da başlayan yaz etkinlikleri dolu dolu geçen 40 günlük etkinliklerin ardından sona erdi.

ÖĞRENCİLER YAZ KURSLARINI ÇOK SEVDİ

Bilgi Evleri’nin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yer alan güvenli ortamlarında; öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları, becerilerini geliştirmeleri, farklı insan gruplarıyla nasıl etkileşim kurmaları gerektikleri ve uzun bir maratonun ardından ders yoğunluğuna ara vererek kendi özgüvenlerini geliştirici kulüp faaliyetleri yürütüldü. Bilgi Evleri tarafından hazırlanan etkinliklerde öğrenciler, bolca güzel etkili vakit geçirmenin yanı sıra kendilerini yeni yolculuklara hazırlayacak birçok alanda deneyim sahibi oldu.

BİLGİ EVLERİNDE YOK YOK

Çok sayıda öğrencinin katıldığı yaz etkinliklerinde İşaret Dili, Taş ve Ahşap Boyama, Kur’an Kerim Kursu, Drama, Diksiyon, Hikaye Yazarlığı, Deney, Materyal Tasarım, Alüminyum Rölyef, Görsel Hafıza, Geleneksel Oyunlar, Takı Tasarım, Sinema, Annelerle İngilizce, Quiling, Minif Şefler Gastronomi, Orff, Mandala, İngilizce Hikaye Okuma, Sudoku, Masa Tenisi, Kalıpta Alçı ve Boyama, Meslekleri Tanıyalım ve Robotik Kodlama gibi birçok alanda eğitimler verildi.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de faaliyetlerine devam edecek olan Bilgi Evleri faaliyetlerine Eylül ayında yeniden başlayacak.