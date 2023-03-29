Ankara Büyükşehir Belediyesinin YKS ve LGS’ye girecek öğrenciler için düzenlediği hazırlık kurslarında eğitimler devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlerin eşit şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yeni projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 100 öğrenci 100 başarı hedefiyle başlatılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarında eğitimler sürüyor.

SAYISAL VE SÖZEL BRANŞLARDA EĞİTİM VERİLİYOR

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ev sahipliğinde hafta içi her gün gerçekleştirilen ve depremden etkilenen gençlerin de eğitim aldığı hazırlık kurslarında uzman eğitmenler, kimya, biyoloji, fizik, coğrafya, matematik ve Türkçe branşlarında dersler ücretsiz olarak veriliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini hedef alarak kurslarda eğitimlere başladıklarını söyleyen YKS Projesi Matematik öğretmeni Hakan Aykut, şunları kaydetti:

“Eğitimde fırsat eşitliğini hedef alarak bu sürece başladık. Aynı zamanda öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek olmaya çalışıyoruz. Deprem bölgelerinden gelen öğrencilerimizi de kurslarımıza dâhil ettik. Öğrencilerimizin eğitim haklarının kısıtlanmaması bizim için önemli bir durum. ABB olarak bu konuda çok hassas ve özverili çalışmalar yapıyoruz. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.”

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE AKADEMİK DESTEK

Merkezde; gençlerin kaygılarını azaltması, streslerini yönetebilmesi ve motivasyonlarını da artırabilmesi amacıyla psikolojik ve akademik destekler de veriliyor.

YKS’ye girecek gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu Aysun Hasdemir ise “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak için böyle bir proje hedefledik. YKS hazırlık kursumuzda hafta içi beş gün sayısal ve sözel branş derslerinde eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda psikolojik ve akademik danışmanlık hizmeti de veriyoruz” dedi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen derslere katılan gençler ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Atakan Yakar: “12’nci sınıf öğrencisiyim. ABB tarafından verilen en güzel hizmetlerden birisi. Yazılım okumak istiyorum. Dersler çok verimli geçiyor ve öğretmenlerimizden de eğitimlerden de çok memnunuz.”

-Sinem Köksal: “Kursa devamlı geliyorum. Bütün hocalarımızdan çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz.”

-Azra Alan: “12’nci sınıf öğrencisiyim. Eşit ağırlıktan gireceğim sınava. Kurstan çok memnum ve devamlı olarak gelmeye çalışıyorum. Öğretmenlerimizden de çok memnunum gayet verimli geçiyor. İç Mimarlık okumayı hedefliyorum…”