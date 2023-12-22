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Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde YKS’ye girecek 25 yaşını aşmamış gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak. Gençler sınav giriş ücretlerini bankalara yatırdıktan sonra dekontlarıyla birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesinin duyuracağı online adresten başvuru yapabilecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da YKS’ye başvuru yapacak gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılayacak. Gençler sınav giriş ücretlerini bankalara yatırdıktan sonra dekontlarıyla birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesinin duyuracağı online adresten başvuru yapabilecek. Buna göre, Denizli’de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup da 25 yaşını bitirmemiş gençlerin, 2024 YKS’ye başvuru yapmaları halinde sınav giriş ücretlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. 2024 YKS’ye başvuru yapacak gençler ilk olarak sınav başvuru ücretlerini ÖSYM’ye yatıracak. Gençler daha sonra sınav giriş ücreti banka dekontunu Denizli Büyükşehir Belediyesinin duyuracağı internet sayfasına yükleyerek buradaki formu dolduracak. Dekontun sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından gençlerin bildirdiği hesaplara sınav ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılacak.

Gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk kez 2023 YKS’de hayata geçirdikleri destek projesinin gençler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Yoğun talep üzerine 2024 YKS’ye girecek Denizli genelinde 25 yaşını aşmamış tüm gençlerin de üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılayacaklarını ifade eden Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin hayatlarında dönüm noktası olan üniversite hazırlığında yanlarında olmak, küçük de olsa onlara destekte bulunmak istedik. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz tüm gençlerimize üniversite sınavlarında şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

YKS giriş ücret dekontlarıyla başvuru yapılacak

Gençlerin ilk olarak ÖSYM’ye sınav giriş ücretini yatırmaları, daha sonra bankalara yatırdıkları ücret dekontlarını Denizli Büyükşehir Belediyesinin duyurusunu yapacağı internet adresine yüklemeleri gerektiğini anlatan Başkan Zolan, “Dekontların sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak kontrollerimizin ardından gençlerimizin banka hesaplarına sınav ücretlerini yatıracağız. Başarıya giden yolda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.