Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) tarafından öğrencilere yönelik olarak ’Afet Bilgilendirme Kitapçığı ile Kendine Yardım Kitapçığı’ hazırlandı.

Afet Bilgilendirme Kitapçığında, ’afet ve afet psikolojisi, afetzedelerin gösterdiği tepkiler, afet ve beyin, afetin evreleri, afet ve travma, afet ve yas süreci’ konu başlıklarına değinilerek, insanların afetler karşısında fiziksel, duygusal ve davranışsal tepkileri ile ilgili bilgilendirmeler yer alıyor.

Kendine Yardım Kitapçığında ise, ’kendine yardım nedir?, dengeleme uygulaması, diyafram nefesi uygulaması, güvenli yer egzersizi, şimdi ve burada egzersiz, kahramanın hikayesi uygulaması, yaşam kulvarı etkinliği, dört yapraklı yonca etkinliği, benim köklerim etkinliği, güvenli limanlarım uygulaması, öz şefkat molası uygulaması’ konu başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunuluyor.

Bu çalışmalarla doğal afetlerle karşılaşılan bu dönemde psikososyal anlamda öğrencilere yardımcı olmak planlanırken, kitapçıklara ulaşmak isteyen ADÜ’nün web sitesindeki ’duyurular’ kısmından ekli dosyayı indirebiliyor.