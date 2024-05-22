Beş ayrı İngilizce dilbilgisi kitabının yazarı Tamer Acar ¨Müzik dinlemeden ders çalışamayan öğrencilerim için müzik yapıyorum¨ dedi. Acar’ın üçüncü teklisi ‘İmkansız Bir Sevda’, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. İSTANBUL (İGFA) - İngilizce öğretmeni Tamer Acar, müziksiz derslerine konsantre olamayan öğrenci sayısının giderek arttığına dikkati çekerek ¨Gençler, artık ders çalışmadan önce konsantrasyon için müzik dinlediklerini söylüyor¨ dedi.

Acar’ın müzik kariyerindeki üçüncü çalışması ‘İmkansız Bir Sevda’nın söz ve müziği Merve Gündoğdu, düzenlemesi ise Özkan Meydan imzasını taşıyor. Şarkının video klip yönetmenliğini ise Erkan Nas yaptı.