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‘Mektebim İş Dünyası Kurulu’ projesi ile Türkiye’deki 9 iş insanı öğrencilerle bir araya gelecek öğrencileri girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan proje tanıtıldıİSTANBUL (İGFA) - İş dünyası ve girişimcilik alanlarında eğitim projesi olan ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’nun tanıtımı yapıldı. Türkiye’de farklı alanlarda kendi markasını yaratmış 9 iş insanı ile öğrencileri buluşturacak proje ile 17 yaş ve altındaki gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Mektebim Kolejleri ve Türkiye’de Yılın Girişimcisi Ödüllü Fuat Sami iş birliği ile ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye’de farklı alanlarda kendi markasını yaratan 9 girişimcinin yıl içinde düzenlenen kurul ile öğrencilerle buluşmalar gerçekleştireceği projenin lansmanına, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko da katılım sağladı. Teknolojiden bankacılığa, inşaattan tasarım sektörüne farklı alanlarda yer alan 9 iş insanı ayrıca öğrencilere staj imkânı da sunacak.

Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu (Alfabetik Sıra ile)

Mehmet Cihat Demir: Avukat, İş insanı, MCD İnşaat Gayrımenkul Turizm YK Başkanı, Fahri Konsolos

Davut Doğan: Doğanlar Holding YK Başkanı

Durmuş Döven: Reysaş Lojistik YK Başkanı ve Uzaya Çıkan İlk Türk

Arzu Kaprol: Ünlü Tasarımcı ve Moda Markasının Sahibi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği YK Üyesi

Kaan Kayabalı: Onedio.com ve MediaZone Medya Grubu YK Başkanı

Murat Kolbaşı: Arzum Ev Aletleri YK Başkanı, DEİK YK Üyesi

Atilla Köksal: Turkish Bank T-Gate ve Türk Sigorta YK Üyesi

Alphan Manas: Seri Girişimci ve Fütüristler Derneği Onursal Başkanı

Tansu Yeğen: Amplitude Teknoloji Avrupa Başkan Yardımcısı