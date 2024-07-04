Gelibolu-Keşan karayolunun İzzetiye kavşağı yakınlarında seyir halindeki otobüsün motorunda yangın çıktı. Öğrencileri taşıyan otobüsün motorunda çıkan yangın korkuttu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ’da düzenlenen Tarih Kültür ve Medeniyet Kampı’na katılan öğrencileri taşıyan otobüsün Çanakkale gezisi sonrası Keşan’dan geçtiği sırada İzzetiye kavşağı yakınlarında motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Şoförün motor kısmından dumanların geldiğini fark etmesi üzerine hemen emniyet şeridine park ettiği otobüsten inen kafile, otobüsün etrafından uzaklaştırılırken Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olayda yaralanan olmazken Gelibolu-Keşan karayolunun Keşan istikameti güvenlik amacıyla trafiğe bir süreliğine kapatıldı.