Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen liseler arası tiyatro yarışmasında muhteşem oyunlar sergilendi.KOCAELİ (İGFA) - Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği “Bekçi Murtaza” adlı oyun izleyiciler tarafından tam not alırken, oyunun başrol oyuncusu Efekan Cildan Şehir Tiyatroları Özel Ödülünü kazandı.

Edebiyat Öğretmeni Sedat Ergön tarafından çalıştırılan öğrencilerin gösterdikleri perfor mans çok başarılı bulunurken hazırlanan dekor ile de oyun kendinden sıkça bahsettirdi. Birçok tiyatrosever oyun sonrasında Sedat Ergön ve başarılı öğrencileri tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

ORHAN KEMAL’İN MUHTEŞEM YAPITI

Bekçi Murtaza Adanalı yazar Orhan Kemal’in önemli başyapıtlarından biridir. 1940’lı yıllarda savaştan sonra Murtaza ailesiyle Adana’nın bir gecekondu mahallesine yerleşir. Uzun uğraşlardan sonra bekçi olur. “Vazife her şeyden üstünse, alınmışsa sıkı kurs, görülmüşse amirlerden disiplin ve terbiye, sadece vazifenin üstünlüğü varsa, işte orada Murtaza’nın neşeli başlayıp trajediyle biten öyküsü hayat bulur.