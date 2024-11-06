Efsane Müdür Ömer Bozoğlu, yeniden eğitim camiasına geri döndü.MANİSA (İGFA) - Uzun yıllar boyunca okul müdürlüğü görevinde bulunan ve sayısız başarıya imza atan Ömer Bozoğlu, 17 Mayıs 2024 tarihinde Hasan Türek Anadolu Lisesi’nden emekli olmuştu. Ancak, 6 aylık kısa bir aranın ardından Tam Akademi Eğitim Kurumları'nda kurum müdürü olarak göreve başladı.

BINLERCE ÖĞRENCININ YETIŞMESINDE BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Manisa ve Türkiye genelinde binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük katkısı olan Müdür Ömer Bozoğlu, Tam Akademi Eğitim Kurumları'nda göreve başlaması bazı öğrenci ve öğrenci velileri tarafından mutlulukla karşılandı. Müdür Ömer Bozoğlu, 41 yıllık eğitim hayatında edindiği bilgi ve tecrübeyi Tam Akademi Eğitim Kurumları'na aktarmaya devam edeceğini belirtti. Müdür Ömer Bozoğlu " Kurumumuz bünyesinde bulunan yetişmekte olan öğrencilerimizin ve gençlerimizin, hayalindeki hedeflerine ulaşmak için çalışacağız. Tekrardan eğitim kurumuna döndüğüm için mutluyum," dedi.

