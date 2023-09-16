Türkiye’nin zorlu ekonomik koşullarında öğrenci ve velileri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde de desteklerini sürdürüyor. Bu yıl İzmir Şehir Kartı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak toplam 50 milyon TL tutarındaki desteklerle hem öğrencilerin çantası dolacak hem de esnafın yüzü gülecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı öğrenci destekleri, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde de devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu yıl kırtasiye malzemesi, beslenme çantası, bot, mont ve sıcak yemek desteği sağlanıyor. “İzmir Şehir Kartı” üzerinden yapılan yardımlar, öğrenci ve velilerin yanı sıra İzmir esnafına da nefes aldırıyor.

20 bin öğrenciye 10 milyon TL kırtasiye desteği

Eğitim destekleri kapsamında 2019’dan bugüne 90 bin ilk ve ortaokul öğrencisine 90 milyon TL kırtasiye desteği sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 20 bin ilk ve ortaokul öğrencisine toplam 10 milyon TL tutarında kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Ailelerin İzmir Şehir Kartına 500 TL olarak yüklenen bakiyelerle İzmir’in kırtasiyeci esnafından alışveriş yapılıyor.

Beslenme çantaları boş kalmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı beslenme çantası desteği de bu yıl İzmir Şehir Kartı aracılığıyla “gıda cüzdanı” olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl beslenme çantaları boş şekilde okula gitmek zorunda kalan 62 bin 745 ilkokul ve ortaokul öğrencisine kuru üzüm, kavrulmuş fındık ve yaş meyve desteği vermişti. Bu yıl ise sosyal yardım alan ailelerin “İzmir Şehir Kartına” beslenme çantası desteği nakit olarak yükleniyor. Aileler bu sayede anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek. İlk etapta 20 bin öğrencinin beslenme çantasına 1000 TL’lik destek sağlanacak.

İzmir’in parası İzmir’in esnafına dönecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl uygulamaya koyduğu İzmir Şehir Kartı uygulaması sayesinde öğrencilerin eğitim hayatına destek verilirken İzmir esnafının da yüzünün gülmesi sağlandı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, 10 milyon TL kırtasiye, 20 milyon TL beslenme çantası olmak üzere toplamda ihtiyaç sahibi ailelerin İzmir Şehir Kartına 30 milyon TL yüklenecek. Nakit çekimine kapalı olan kartlar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, aynı zamanda projeye dahil olan esnafın dükkanında geçerli. İlk etapta 200’den fazla kırtasiye esnafı, 500’e yakın bakkal ve küçük ölçekli market olmak üzere 700’ün üzerinde esnaf kazanç sağlayacak. Bu şekilde hem İzmir’in parası İzmir’in esnafına dönüyor hem de 40 bin öğrencinin eğitimine katkı sağlanmış oluyor.

Bot ve mont desteği için de 20 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 20 bin öğrenciye 1000 TL'lik bot ve mont desteği de sağlıyor. Bunun için de bütçeden 20 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu destek de İzmir Şehir Kartı üzerinden yapılıyor ve ayakkabı ve tekstil esnafına katkı sağlanıyor. Büyükşehir, 2019’dan bu yana 30 ilçede 104 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisine 25 milyon liranın üzerinde bot ve mont desteği sağlamıştı.

Her gün 2 bin 500 öğrenciye sıcak yemek

Beslenme çantası ve kırtasiye desteğinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından beri sürdürdüğü özel gereksinimli öğrencilere sıcak yemek desteğini bu yıl da sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, kamuya ait 29 özel okulda eğitim gören ortalama 2 bin 500 öğrenci için sıcak yemek ulaştırılacak.