Adana Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasıyla ulaşımda ücreti yarı yarıya indirdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sadece 450 TL’ye 90 biniş hakkı sunan öğrenci abonman dönemini başlattık. 28 yaşını doldurmamış ve Adana’da ikamet eden örgün eğitim öğrencilerini abonman kartlarını almaya bekliyoruz.”

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Başvuru Noktaları:

-Öğrenci İletişim Merkezi (Duygu Kafe Karşısı)

-Akıncılar, İstiklal ve Anadolu Lisesi metro hatları

Abonman kartı için gerekli belgeler:

-Eğitim öğretim yılına ait geçerli öğretim belgesi

-1 adet vesikalık fotoğraf

-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve fotokopisi

-Güncel ikamet belgesi

Not: İndirim Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ve metro ulaşımında geçerli olacak.

Kaynak: igf