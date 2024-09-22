Adana Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasıyla ulaşımda ücreti yarı yarıya indirdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sadece 450 TL’ye 90 biniş hakkı sunan öğrenci abonman dönemini başlattık. 28 yaşını doldurmamış ve Adana’da ikamet eden örgün eğitim öğrencilerini abonman kartlarını almaya bekliyoruz.”
Başvuru Noktaları:
-Öğrenci İletişim Merkezi (Duygu Kafe Karşısı)
-Akıncılar, İstiklal ve Anadolu Lisesi metro hatları
Abonman kartı için gerekli belgeler:
-Eğitim öğretim yılına ait geçerli öğretim belgesi
-1 adet vesikalık fotoğraf
-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve fotokopisi
-Güncel ikamet belgesi
Not: İndirim Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ve metro ulaşımında geçerli olacak.