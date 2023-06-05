Bingöl Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alican Bayram, Galati Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve FIEPS organizasyonunun 100’üncü yılını kutladığı konferansta davetli konuşmacı olarak katıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Metaverse’de gerçekleştirilen serbest ve boş zaman (Metaleisure) kavramını 4 kıta ve 29 ülkeden gelen katılımcılara anlattı.

Organizasyona FIEPS Dünya Başkanı Prof. Dr. Almir Adolfo Gruhn, FİEPS Avrupa Başkanı Prof. Dr. Dario Novak, Galati Parlamento temsilcileri, Galati Belediye Başkanı Lonut Florin Pucheanu ve Galati Üniversitesi Rektörü’nün yanı 4 kıta ve 29 ülkeden bilim insanları katıldı.

VR, XR ve AR gözlükler aracılığı ile giriş yapabileceğimiz sanal evrende dijital ikizlerle bulunduğumuzu belirten Bayram, bu gözlüklerin yanı sıra geliştirilmiş olan ama yaygın olarak kullanılmayan hassas ve hissedilebilir özelliği olan “Teslasuit” ve “Haptic Suit” ler aracılığı ile dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz başka bir yere gidebilecek ve dokunduğunuz her şeyi hissedilebileceğini söyledi.

Ayrıca Sussex Üniversitesinin koku almaya yarayan bir aparat üzerinde çalıştığını ve Miyashita isimli bir profesöründe ekranda görülen tatları almaya yardımcı olan bir aparat geliştirdiğini belirtti.

Bu teknolojilerin emekleme aşamasında olduğunu belirten Bayram, “Oynadığımız dijital oyunlarda hasar alınca hissedebileceğiz, Bingöl’deki evimizde otururken Japonyada bir orkide bahçesini gezerek, dokunarak koklayabileceğiz. Yahut bir Kanadalı arkadaşım halamın meşhur içli köftesinin tadına dijital ortamda Bingöl’e gelmeden bakabilecek. Bu deneyimler insanlığın gelişmişliğini gösteren temel haklarından biri olan boş zaman deneyimlerinde evrim yaşamasına neden olacaktır. Metaleisure kavramını bu nedenle post-leisure olarak tanımlıyorum” diye konuştu.