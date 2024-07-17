Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ağustos'ta yapılacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olup, ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.