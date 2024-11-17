Öğretmenler, 24 Kasım’da Öğretmen Ağı’nın, Mehmet Zorlu Vakfı Ana partnerliğinde düzenlediği “Yaratıcı Özgüven Festivali”nde buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı, her yıl Mehmet Zorlu Vakfı’nın ana partnerliğinde gerçekleştirdiği Yaratıcı Özgüven Festivali ile öğretmenleri ve eğitime gönül veren paydaşlarını bir araya getirmeyi sürdürüyor. Öğretmen Ağı, her gün karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştiren öğretmenlerin cesaretinden aldığı ilhamla, Yaratıcı Özgüven Festivali’nin dördüncüsünü Mehmet Zorlu Vakfı ana partnerliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Zorlu PSM Sky Lounge’da, “#YaratıcılıkBununNeresinde” temasıyla gerçekleştiriyor.

Öğretmenliğin dünyadaki en yaratıcı mesleklerden biri olduğunu hatırlatmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, Yaratıcı Özgüven Festivali ile kutlayan Öğretmen Ağı, bu yılki etkinlikte de yaratıcı ve öğretici içerikler ve konuklarla katılımcılara ilham dolu bir gün vadediyor. Yaratıcı Özgüven Festivali’nde katılımcılar, eğitim başta olmak üzere bilinen her şeyin günden güne değiştiği dünyada yaratıcılığı keşfetmek için “#YaratıcılıkBununNeresinde?” sorusu etrafında bir araya geliyor.

Festival, bu yıl da özellikle öğretmenler ve eğitime ilgi duyanlar olmak üzere, daha iyi bir gelecek için yaratıcılığın gücüne inanan farklı alanlardan sanatçı ve uzmanları bir araya getirecek. Festivalde, Öğretmen Ağı gönüllü Değişim Elçisi öğretmenlerle birlikte farklı oturumlarda, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, Sanatçı ve Eğitmen Bager Akbay, Yazar ve İlüstratör Cansu Erkan ve Yazar Murat Menteş gibi birbirinden değerli isimler ilham veren sohbetleriyle yer alacak.

DÖRT YILDIR YARATICI ÖZGÜVENİ TEŞVİK EDİYOR

Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 7 Vakıf; Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Aydın Doğan Vakfı, Ekol Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, ilk kez 2021 yılında düzenlediği Yaratıcı Özgüven Festivali’ni bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriyor. Herkesin katılımına açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriltirilen Yaratıcı Özgüven Festivali, öğretmenleri, sürekli değişen dünyada bireylerin karşılaştıkları problemleri çözme ve değişim yaratma gücüne sahip olduklarına yönelik inanç anlamına gelen yaratıcı özgüveni keşfetmeye davet ediyor.